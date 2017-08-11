Экономика

18:14 11.08.2017

НБУ учредил Совет платежной организации СЭП

Национальный банк Украины (НБУ) учредил Совет платежной организации "Система электронных платежей" (СЭП) и утвердил правила СЭП, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, Совет является руководящим коллегиальным органом, уполномоченным принимать стратегические решения относительно организационных, технологических и финансовых условий построения, функционирования и развития СЭП.

Деятельность Совета регламентирована положением о нем, утвержденным решением правления НБУ №60-рш от 31 января 2017 года.

Председателем Совета является заместитель главы НБУ, к полномочиям которого относится организация работы по регулированию деятельности платежных систем и безналичных расчетов. В настоящее время председателем Совета является и. о. главы НБУ Яков Смолий.

Создание отдельного органа для выполнения регулятором функции платежной организации СЭП было одной из рекомендаций по приведению ее деятельности в соответствие с требованиями "Принципов для инфраструктур финансового рынка", разработанных Банком международных расчетов и Международной организацией комиссий по ценным бумагам.

Указанные принципы, в частности, устанавливают критерии о необходимости определения целей и задач деятельности платежной системы, наличия четкой и прозрачной системы управления в платежной организации, документирования процедур принятия решений, определение прав, обязанностей и ответственности ее руководящих органов и пр.

Помимо этого, для приведения деятельности СЭП в соответствие с указанными принципами, по итогам комплексной оценки СЭП в 2015 году было рекомендовано разработать правила СЭП. Поэтому Совет платежной организации во время дебютного заседания, среди прочих вопросов, рассмотрела и утвердила правила этой системы.

Указанные правила определяют ключевые вопросы об условиях участия, порядке вступления и выхода из системы, порядок осуществления расчетов в СЭП, управление рисками в СЭП и пр.. Они состоят из комплекса нормативно-правовых актов и технологической документации по ее функционированию.

Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками СЭП.

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