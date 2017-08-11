Венгерская компания хочет купить украинскую долю в "УкрТВС"

Компания First EU center of nuclear fuel (Венгрия) претендует на покупку государственного пакета акций в ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (СП "УкрТВС", Киев).

Соответствующее объявление обнародовано в издании "Ведомости НКЦБФР".

На покупку этого пакета акций также претендует ООО "Промышленно-инвестиционная компания Украины" (Мариуполь Донецкая обл.).

Как сообщалось, ранее Фонд госимущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по приватизации принадлежащих ему 33,3% акций "УкрТВС".

Стартовая цена пакета акций – 921 тыс. грн. Аукцион будет проведен 30 августа Заявки на участие в нем принимаются до 22 августа.

В 2016 году "УкрТВС" реализовало продукцию стоимостью 102,687 млн грн, получив убыток на уровне 0,1 млн грн. Его балансовая стоимость основных фондов составила 56 тыс. грн.

Дебиторская задолженность "УкрТВС" составляет 27,12 млн грн, кредиторская – 124,64 млн грн.

Штат предприятия насчитывает семь сотрудников.

"УкрТВС" создано в конце 2001 года с целью развития кооперационных связей между предприятиями атомно-промышленных комплексов Украины, Казахстана и РФ. Его акционерами в равных долях являются Фонд госимущества Украины, "Казатомпром" и "ТВЭЛ".