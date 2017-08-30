ФГИ продал 33% в "УкрТВС" в 51,9 раза дороже стартовой цены

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины продал принадлежащие ему 33,3% акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (СП "УкрТВС", Киев) на открытом аукционе за 47 млн 799,9 тыс. грн, что в 51,9 раза выше начальной цены.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", стартовая цена пакета акций составляла 921 тыс. грн, шаг аукциона – 92,1 тыс. грн.

Всего в аукционе приняло участие пять участников, из которых активно торговались за пакет двое. По ходу торгов участники, в частности, поднимали цену на 10, 50, 100 и 101 шагах.

Как сообщалось, в апреле 2006 года пресс-служба тогда еще Минтопэнерго Украины сообщила со ссылкой на решение собрание акционеров "УкрТВС" о решении СП приобрести у российской стороны технологии по производству комплектующих тепловыделяющих сборок (ТВС) для атомных электростанций Украины.

"УкрТВС" в 2016 году реализовало продукцию стоимостью 102,687 млн грн, получив убыток на уровне 0,1 млн грн. Штат предприятия насчитывает всего 7 сотрудников, балансовая стоимость основных фондов – 56 тыс. грн. Дебиторская задолженность "УкрТВС" составляет 27,12 млн грн., а кредиторская – 124,64 млн грн.

"УкрТВС" создано в конце 2001 года с целью развития кооперационных связей между предприятиями атомно-промышленных комплексов Украины, Казахстана и РФ. Его акционерами в равных долях являются Фонд госимущества Украины, "Казатомпром" и "ТВЭЛ".

СП создавалось для производства ядерного топлива. Схема изготовления топлива предусматривала, что казахстанская сторона будет производить топливные таблетки, украинская - циркониевый прокат и комплектующие изделия для тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и ТВС, а российская компания - осуществлять окончательную сборку ТВЭЛ и ТВС.