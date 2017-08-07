Экономика

10:55 07.08.2017

ФГИ объявил конкурс по приватизации украинской доли в "УкрТВС"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по приватизации принадлежащих ему 33,3% акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (СП "УкрТВС", Киев).

Соответствующее объявление опубликовано в газете "Ведомости приватизации" в понедельник.

Стартовая цена пакета акций – 921 тыс. грн. Аукцион будет проведен 30 августа, заявки на участие в нем принимаются до 22 августа.

В 2016 году "УкрТВС" реализовало продукцию стоимостью 102,687 млн грн, получив убыток на уровне 0,1 млн грн. Штат предприятия насчитывает всего 7 сотрудников, балансовая стоимость основных фондов – 56 тыс. грн. Дебиторская задолженность "УкрТВС" составляет 27,12 млн грн., а кредиторская – 124,64 млн грн.

Как сообщалось, "УкрТВС" создано в конце 2001 года с целью развития кооперационных связей между предприятиями атомно-промышленных комплексов Украины, Казахстана и РФ. Его акционерами в равных долях являются Фонд госимущества Украины, "Казатомпром" и "ТВЭЛ".

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