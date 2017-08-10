Evraz заявила о потерях в $556 млн при продаже рудника "Сухая Балка"

Группа Evraz (РФ) заявила о значительных потерях при продаже рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) структуре DCH Group бизнесмена Александра Ярославского, которые составили $556 млн, а с учетом курсовых потерь при обмене валюты - $586 млн.

Соответствующая информация содержится в полугодовом отчете группы, обнародованном в четверг.

"Группа признала убыток в размере $556 млн от продажи дочерней компании, в том числе $586 млн кумулятивных обменных потерь", - констатируется в документе.

При этом уточняется, что рудник был продан 1 июня 2017 года за $108 млн, из которых $25 млн оплачены покупателем при подписании документов по сделке, остальное будет выплачено траншами к концу года.

Как сообщалось, группа DCH бизнесмена А.Ярославского приобрела ЧАО "Евраз-Сухая Балка" у группы Evraz путем приобретения компанией Berklemond Investments Ltd. у Evraz Group S.A ее дочерней компании Kadish Limited (Кипр): стороны сделки сообщили о ней 25 мая.

После этого на внеочередных собраниях акционеров ЧАО "Евраз-Днепровский металлургический завод (ДМЗ)" и ЧАО "Евраз-Сухая Балка" 22 июня были одобрены дополнительные соглашения по расторжению договоров между "Евраз-ДМЗ" и "Евраз-Сухая Балка" от 26 апреля 2017 года о предоставлении безвозвратной финансовой помощи в размере 2,970 млрд грн и 250 млн грн.

Кроме того, одобрен договор между "Евраз-ДМЗ" и "Евраз-Сухая Балка" о поставках железной руды на сумму 700 млн грн (без НДС) до 31 декабря 2027 года.

В официальной информации ЧАО "Евраз-Сухая Балка" 31 мая 2017 года сообщило, что по состоянию реестра собственников на 29 мая 2017 года доля компании Palmrose B. V. (Нидерланды), являющейся 100%-ной "дочкой" группы Evraz, снизилась с 99,252114% в общем количестве акций (99,383847% в общем количестве голосующих акций) до 0%.

При этом доля Kadish Limited возросла с 0% до 99,419301% в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче подземным способом и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.

В сентябре 2016 года у рудника начались проблемы с продлением лицензии на добычу железной руды, часть предприятия простаивала. Кроме того, в Кривом Роге в начале мая 2017 года бастовали шахтеры трех предприятий, в том числе "Евраз-Сухая Балка", требуя повышения зарплаты.

Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Его выручка в 2016 году составила $145 млн, EBITDA - $26 млн. В прошлом году было реализовано более 2,5 млн тонн аглоруды.

Рудник по итогам 2016 года снизил чистый убыток в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом - до 157,207 млн грн с 504,761 млн грн. На конец года нераспределенная прибыль составила 3 млрд 102,171 млн грн. При этом суммарная дебиторская задолженность рудника снизилась на 13,3% - до 1 млрд 467,246 млн грн, долгосрочные обязательства - на 7,7% , до 501,059 млн грн, текущие обязательства - на 32,4%, до 2,534 млрд грн.

Стоимость активов по итогам 2016 года уменьшилась на 17,7% - до 6,19 млрд грн, объем основных средств – на 8,6%, до 0,97 млрд грн.

Уставный капитал ЧАО "Евраз-Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.