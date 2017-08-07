Экономика

16:25 07.08.2017

АМПУ объявила тендер на дноуглубление порта Рени

Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила тендер на проведение эксплуатационного дноуглубления в затоне и у причалов морского порта Рени с ожидаемой стоимостью работ 6,6 млн грн и ориентировочным общим объемом дноуглубления по проекту 41,6 тыс. куб. м.

"Проект дноуглубления, который мы запустили в порту Рени, направлен на поддержание его технических характеристик. Это плановый процесс, который в предыдущие годы, к сожалению, не выполнялся", - приводится в сообщении АМПУ в понедельник комментарий руководителя администрации Райвиса Вецкаганса.

Он отметил, что Ренийский порт интересен для грузовладельцев: по итогам первого полугодия перевалка грузов здесь выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 424,18 тыс. тонн.

Конечный срок подачи документов - 29 августа 2017 года, планируется, что непосредственно дноуглубительные работы будут проведены в четвертом квартале 2017 года.

Как сообщалось, в текущем году АМПУ уже провела эксплуатационное дноуглубления силами собственного флота в морских портах Одессы, Черноморская, Ольвии; к выполнению аналогичных работ в Николаевском порту привлечена подрядная организация, дноуглубление продолжается. Кроме того, в июне АМПУ заключила контракт с бельгийской DEME Group на проведение очистки акватории порта "Южный" от наносов ила.

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