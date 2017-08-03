Госгеонедр остановил работу двух шахт рудника "Евраз-Сухая Балка" в Кривом Роге

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины распорядилась остановить работу на двух шахтах рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) - "Юбилейная" и имени Фрунзе.

Соответствующий приказ №350 временно исполняющий обязанности главы Госгеонедр Олега Кирилюка издал 2 августа текущего года.

При этом поясняется, что решение о приостановке работы шахт принято на основании статьи 66 Кодекса Украины о недрах, подпункту 5 пункта 6 положения о Государственной службе геологии и недр Украины, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015г. № 1174, а также с учетом актов проверок деятельности ЧАО "Евраз Сухая Балка" от 13 мая 2016г. № 52/592-Д и № 51/599-Д и служебной записки от 2 августа 2017г. № 417/03/14-17.

"Приказываю ЧАО "Евраз Сухая Балка" прекратить все виды целевых работ, связанные с использованием недр, которые проводятся с нарушением стандартов и правил и могут повлечь порчу месторождений, существенное снижение эффективности работ, а именно: добычу богатых железных руд месторождения поля шахты им. Фрунзе, которое находится в Днепропетровской области; добычу богатых железных руд и кварцитов магнетита месторождения поля шахты "Юбилейная" Днепропетровской области", - говорится в документе, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Как сообщала Госгеонедр, "Евраз-Сухая Балка" в 1996 году получило два спецразрешения на добычу железной руды сроком на 20 лет, срок действия которых истек в сентябре 2016 года. Новые разрешения могут быть выданы после завершения расследования правоохранительными органами дела о незаконной добыче железной руды в период отсутствия лицензии на добычу: прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщалось, что причиной произошедших 29 июля подземных толчков в Кривом Роге стали взрывные работы на шахте "Юбилейная" рудника "Евраз-Сухая Балка".

"По информации главного центра спецконтроля в 6:31 29.07 в г. Кривой Рог зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера. (...) Без негативных последствий. Было выяснено, что на шахте "Юбилейная" г. Кривой Рог проводились подземные взрывные работы", - написал в Тwitter вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Группа DCH приобрела ЧАО "Евраз-Сухая Балка" у группы "Евраз".

Согласно официальной информации "Евраз-Сухая Балка" от 31 мая 2017 года, по состоянию реестра собственников на 29 мая доля компании Palmrose B. V. (Нидерланды), являющейся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), снизилась с 99,252114% в общем количестве акций (99,383847% в общем количестве голосующих акций) до 0%. При этом доля Kadish Limited (Кипр) возросла до 99,419301% с 0% в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Рудник также сообщил, что набсовет решением от 31 мая 2017 года назначил новым гендиректором Виталия Баша с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года включительно. Ранее он руководил ООО "Украинская горнодобывающая компания" ("УГДК", Киев), в котором консолидированы нерудные активы DCH.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче подземным способом и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.

Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Его выручка в 2016 году составила $145 млн, EBITDA - $26 млн. В прошлом году компания реализовала более 2,5 млн тонн аглоруды.