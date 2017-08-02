Экономика

17:21 02.08.2017

"АВК" начинает развивать в Украине розничную сеть своих фирменных магазинов

ООО "АВК Конфекшинэри" (Киев), один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, планирует развивать в стране фирменную сеть розничных магазинов "АВК".

Как сообщила пресс-служба компании, официальное открытие второго в Днепре и Украине магазина "АВК" с кафе состоялось 28 июля 2017 года.

В магазине общей площадью 115 кв. м представлен широкий ассортимент продукции, а в кафе – выпечка собственного производства. В заведении организован процесс самообслуживания.

"Всего до конца года в Днепре и области компания планирует открыть 10 своих магазинов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, оценив потенциал развития в Украине сети магазинов "АВК "как очень высокий".

Как напоминает пресс-служба, первое торговое заведение "АВК" было открыто в 2016 году рядом с кондитерской фабрикой компании в Днепре, что стало началом очередного этапа ее развития.

Группа компаний "АВК" основана 1991 году. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми в настоящее время утерян.

ООО "АВК Конфекшинэри" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли, соленые снеки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Трамп подписал закон об антироссийских санкциях

ЕС выступает против продления пошлины на экспорт металлолома – Питер Вагнер

АМКУ будет контролировать предоставление государственной помощи предпринимателям

Биткойн разделился на две валюты

"Украинская биржа" запустила торги фьючерсами на пшеницу

ПОСЛЕДНЕЕ

Германские автопроизводители пообещали исправить 5 млн автомобилей с дизельными двигателями

Госгеонедр готовит решение по продлению лицензий "Укрнафты" на 20 лет

Креди Агриколь Банк в I-ом полугодии увеличил чистую прибыль на 80,5%

НБУ в августе может сохранить учетную ставку на уровне 12,5%

НБУ внес изменения в порядок расчетов и межбанковского перевода средств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4606.html
РЕКЛАМА