"АВК" начинает развивать в Украине розничную сеть своих фирменных магазинов

ООО "АВК Конфекшинэри" (Киев), один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, планирует развивать в стране фирменную сеть розничных магазинов "АВК".

Как сообщила пресс-служба компании, официальное открытие второго в Днепре и Украине магазина "АВК" с кафе состоялось 28 июля 2017 года.

В магазине общей площадью 115 кв. м представлен широкий ассортимент продукции, а в кафе – выпечка собственного производства. В заведении организован процесс самообслуживания.

"Всего до конца года в Днепре и области компания планирует открыть 10 своих магазинов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, оценив потенциал развития в Украине сети магазинов "АВК "как очень высокий".

Как напоминает пресс-служба, первое торговое заведение "АВК" было открыто в 2016 году рядом с кондитерской фабрикой компании в Днепре, что стало началом очередного этапа ее развития.

Группа компаний "АВК" основана 1991 году. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми в настоящее время утерян.

ООО "АВК Конфекшинэри" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли, соленые снеки.