Экономика

12:44 13.07.2017

"АВК" опровергает информацию об изготовлении продукции на неподконтрольной Украине территории

ООО "АВК Конфекшинэри" (Киев), один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, опровергает распространенную в соцсети Facebook информацию об изготовлении продукции на неподконтрольной Украине территории.

"АВК" - национальная кондитерская компания, которая производит свою продукцию в Украине исключительно на производственной площадке в г.Днепр. Информация, распространенная в социальной сети Facebook и представителями СМИ, о том, что компания производит сладости на неподконтрольной Украины территории, не соответствует действительности", - говорится в официальном заявлении на сайте компании.

В нем также отмечается, что указание Донецка как адреса производства на ценнике производимого компанией лакомства "Бам-бук", которое продается в сети магазинов "Ашан", является следствием недоразумения.

"Есть предположение, что в результате недавней вирусной кибератаки на украинские сайты и сети в базе данных "Ашана" произошел сбой. Сейчас сеть "Ашан" проводит служебное расследование неприятного инцидента. Ожидаем официальных результатов, которые сразу же обнародуем на своих ресурсах, и держим этот вопрос на контроле", - уточнили в "АВК".

В свою очередь в ООО "Ашан Украина Гипермаркет" уже сделали заявление, в котором принесли извинение за распространение недостоверной информации на этикетке продукции "АВК".

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