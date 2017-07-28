Uber рассматривает кандидатуру главы GE Джеффа Иммельта на пост CEO

Руководство сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. может предложить главе General Electric Джеффу Иммельту стать новым CEO компании после ухода основателя Трэвиса Каланика, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее сообщалось, что 61-летний Дж.Иммельт, 16 лет руководящий GE, уйдет в отставку с поста CEO 1 августа и оставит должность председателя совета директоров 31 декабря.

В числе других кандидатур называлась CEO Hewlett-Packard Enterprise Мэг Уитмен, но она заявила в соцсети Twitter, что не собирается принимать на себя руководство Uber.

WSJ пишет, что пост руководителя Uber привлекателен не только с точки зрения нового вызова и возможности возглавить самый дорогой стартап мира, но и с точки зрения компенсации. Uber способен предложить зарплату выше среднего по рынку уровня, а также у будущего CEO есть шанс получить многомиллионный бонус в случае размещения акций компании на бирже.

Т.Каланик ушел в отставку с поста CEO Uber в конце июня под давлением со стороны акционеров, недовольных существенными убытками компании и серией скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. Стоимость компании оценивается в $62,5 млрд.