МАУ опровергает наличие долга в 400 млн грн перед госбюджетом

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), крупнейшая авиакомпания страны, опровергает наличие задолженности перед государственным бюджетом в сумме 400 млн грн, о чем ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил президент МАУ Юрий Мирошников на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Что касается 400 млн грн, озвученных господином министром, я не знаю каким образом он посчитал эти цифры, долга такого нет. Я могу предположить, что речь идет о спорной сумме и тут, наверное, не хватит и часа, чтобы перечислить количество судебных исков, в отношении сбора в спецфонд, который с определенного момента по глубокому убеждению МАУ, подкрепленному не только мнениями независимых юридических экспертиз но и судебными решениями, перестал быть законным, и МАУ перестала его оплачивать", - заявил он.

Ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о наличии задолженности МАУ перед государственным бюджетом в размере 400 млн грн и советовал ее руководству сконцентрироваться на этом вопросе.

"Я бы искренне посоветовал владельцам и руководству МАУ сконцентрироваться на вопросе уплаты в государственный бюджет 400 млн сборов, которые они уже задолжали, на вопросах развития аэропорта "Днепр", авиакомпании "Днеправиа" и многих других вопросах", - предлагал он.

В средине мая 2016 года вступили в силу изменения в порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий в Украине. Документом, в частности, введены условие уплаты в полном объеме государственных сборов, предусмотренных Воздушным кодексом Украины, что, по мнению его авторов, обеспечит равные условия для всех перевозчиков при доступе к рынку воздушных перевозок при предоставлении новых прав на эксплуатацию воздушных линий.

Между тем авиакомпания МАУ оспорила в Окружном административном суде Киева указанные изменения. В конце мая 2016 года суд вынес определение, которым обеспечил иск МАУ и запретил Госавиаслужбе учитывать задолженность авиакомпании перед спецфондом при рассмотрении вопроса о выдаче ей назначений на маршруты.

Госавиаслужба, в свою очередь заявила о намерении оспорить в суде решение Окружного админсуда Киева, поскольку считает, что оно создает на рынке преференции для одной авиакомпании.