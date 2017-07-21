Siemens заявил о незаконном перемещении всех "таманских" турбин в Крым

Все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, незаконно перемещены в Крым, говорится в заявлении Siemens.

Siemens ссылается на надежную информацию, полученную компанией.

Как говорится в заявлении, Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании - клиента ("Технопромэкспорт"), ответственных за перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.

Siemens также обновил свое предложение об обратном выкупе оборудования для таманской станции и аннулировании контракта, сказано в сообщении.

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"Технопромэкспорт", который строит станции Крыму, 6 июля распространил заявление о том, что приобрел четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. Siemens, в свою очередь, заявил, что обладает проверенной информацией о том, что две из четырех турбин, поставленных в Крым, это ГТУ производства Siemens, предназначенные для Тамани (поставлять оборудование в Крым европейским компаниям запрещают санкции ЕС).

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.

С 2015 года в отношении Крыма действуют санкции ЕС, в соответствии с которыми Siemens не мог осуществлять поставки своих турбин на полуостров. Однако западные СМИ сообщили, что четыре турбины были перемещены из Тамани в Крым. Siemens признал, что по крайней мере две из них могли попасть на полуостров.

Компания обратилась с иском "о признании сделки (о продаже турбин "Технопромэкспорту" для проекта в Тамани - ИФ) недействительной и применении последствий недействительности сделки" в московский арбитраж 11 июля. Но суд оставил заявление без движения до 21 августа. В самом иске содержится требование о принятии обеспечительных мер, но оно также не рассматривается до устранения нарушений, допущенных при подаче иска.

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