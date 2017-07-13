Экономика

15:31 13.07.2017

Siemens утверждает, что контракт запрещает использование их турбин в Крыму

Немецкая компания Siemens заявляет, что в контракте, заключенном с российским ООО "Технопромэкспорт" есть позиции об обязательности использования турбин компании на Таманской ТЭС, а дополнительно - есть статья с запретом использовать турбин на территории Крыма.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники Европейской правды, которые знакомы с иском Siemens.

Согласно этим нормам, Siemens считает соглашение с "Технопромэкспорт" таким, что прикрывает другую сделку - о продаже турбин в Крым.

Siemens подчеркивает - если им с самого начала было бы известно об истинных намерениях российской компании - сделка не состоялась бы. На этом основании немецкая компания просит суд расторгнуть соглашение, арестовав турбины и запретив их монтаж в Крыму.

Напомним, в четверг британское агентство Reuters сообщило о поставке в Крым еще двух турбин, которые похожи на те, что производит немецкий концерн Siemens.

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Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Позже Siemens заявил о намерениях судиться, требуя от русских вывоза турбин из Крыма.

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