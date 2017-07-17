Экономика

18:06 17.07.2017

В Крым завезли еще две турбины Siemens

На территорию оккупированного Крыма завезли еще две газовые турбины Siemens. В распоряжении местного издания "Примечания" оказались еще два снимка, сделанных поздно вечером в воскресенье в Феодосии.

Об этом сообщает Энергореформа.

"Укрытые брезентом цилиндрические предметы, которые везут через город тягачи, напоминают снимки предметов, похожих на турбины, о которых российские СМИ сообщали 13 июля", - говорится в сообщении.

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Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что, несмотря на санкции Евросоюза, Россия поставила в Крым турбины Siemens для электростанций, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что турбины для Крыма сделаны в России из отечественных компонентов.

Строящая ТЭС в Крыму "дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт" сообщила, что купила четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке. Однако позже Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для ТЭС в Тамани, были перемещены в Крым. Siemens инициирует уголовное расследование и подал иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении доппоставок в Крым.

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