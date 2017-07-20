МАУ в 2018г планирует расширить дальнемагистральную сеть рейсами в Шанхай и Торонто

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) крупнейшая авиакомпания страны, намерена в 2018 году расширить свою сеть дальнемагистральных полетов, сообщил глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг в ходе онлайн-конференции на портале Liga.net в четверг.

"Это будет Шанхай и, думаю, Торонто. Также будут привычные рейсы, Пекин, Нью-Йорк, Бангкок", - отметил он.

Ранее президент компании Юрий Мирошников сообщал, что МАУ, планировавшая запустить рейсы в Канаду в 2019 году, рассматривает возможность сдвинуть эти сроки и запустить его на год раньше – в 2018-м.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Авиакомпания по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 387,885 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистого убытка 504,923 млн грн годом ранее.

На данный момент во флоте МАУ 42 самолета. Средний возраст парка – 12 лет.

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.