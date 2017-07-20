Экономика

15:52 20.07.2017

МАУ не вовлечена в переговоры с Ryanair – Майберг

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), ведущая украинская авиакомпания, не имеет никакого влияния и не участвует каким-либо образом в переговорах о полетах в Украину крупнейшего авиаперевозчика Европы – лоу-коста Ryanair.

Об этом глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг сообщил в ходе онлайн-конференции на портале Liga.net.

"Мы не вовлечены в переговоры, я не знаю на какой они стадии, я оцениваю ситуацию как продолжающийся переговорный процесс", - отметил он.

А.Майберг также отметил, что МАУ солидарна с любой авиаструктурой, и не считает кого либо своим врагом.

"Если какая-либо компания хочет летать в Украину – она должна летать", – добавил он.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

По словам главного коммерческого директор (CCO) Ryanair Дэвида О'Брайена (David O'Brien), "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины" (МАУ), лишает украинских потребителей и гостей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

Через два дня, 12 июля В.Гройсман провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", после которого поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

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