UniCredit закрыл сделку по продаже портфеля проблемных кредитов на 17,7 млрд евро

Крупнейший банк Италии UniCredit SpA сообщил о закрытии сделки по продаже портфеля проблемных кредитов общим объемом 17,7 млрд евро инвесткомпаниям Pacific Investment Management Co. (PIMCO) и Fortress Investment Group LLC.

Как говорится в пресс-релизе банка, сделка позволит повысить показатель достаточности капитала первого уровня примерно на 0,1 процентного пункта.

Согласно подсчетам Financial Times, кредиты были проданы по цене примерно 20 евроцентов за евро.

Всего в портфеле итальянских банков находятся "плохие" кредиты на сумму порядка 200 млрд евро.