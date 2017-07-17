Экономика

12:19 17.07.2017

UniCredit закрыл сделку по продаже портфеля проблемных кредитов на 17,7 млрд евро

Крупнейший банк Италии UniCredit SpA сообщил о закрытии сделки по продаже портфеля проблемных кредитов общим объемом 17,7 млрд евро инвесткомпаниям Pacific Investment Management Co. (PIMCO) и Fortress Investment Group LLC.

Как говорится в пресс-релизе банка, сделка позволит повысить показатель достаточности капитала первого уровня примерно на 0,1 процентного пункта.

Согласно подсчетам Financial Times, кредиты были проданы по цене примерно 20 евроцентов за евро.

Всего в портфеле итальянских банков находятся "плохие" кредиты на сумму порядка 200 млрд евро.

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