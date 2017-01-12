UniCredit зарезервирует 8,1 млрд евро на возможные потери по ссудам

UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, направит дополнительно 8,1 млрд евро в резервы на возможные потери по ссудам в рамках объявленных ранее мер по улучшению качества его активов.

Как говорится в пресс-релизе банка, дополнительные отчисления в резервы будут учтены в его отчетности за четвертый квартал 2016 года.

В прошлом месяце UniCredit сообщил о планах выпуска акций на сумму 13 млрд евро в пользу своих акционеров до конца марта, а также о намерении сократить тысячи рабочих мест и продать крупный портфель "плохих" долгов.

В четверг проходит собрание акционеров UniCredit, которым предстоит выразить свое мнение в отношении предложенных руководством мер оздоровления банка.

В декабре UniCredit заявил, что намерен избавиться от проблемных кредитов на общую сумму 17,7 млрд, объединив их в пул и продав инвесторам.

Банк также сообщил о планах дополнительного сокращения 6,5 тыс. рабочих мест к 2019 году. В связи с этим, его показатели на последний квартал 2016 года будут включать дополнительные расходы на сумму 1,7 млрд евро, сообщил UniCredit в четверг.

Акции банка в ходе торгов 12 января подешевели на 1,1%.