Экономика

16:45 31.01.2017

UniCredit ожидает убытка в 11,8 млрд евро по итогам 2016г

Крупнейший по размеру активов банк Италии UniCredit SpA сообщил, что ожидает получения чистого убытка по итогам 2016 года в размере 11,8 млрд евро из-за списаний в связи с программой реструктуризации и отчислений на покрытие потенциальных убытков по кредитам.

В частности, банк объявил во вторник об увеличении суммы списания на 1 млрд евро, а также о дополнительных затратах, таких как отчисления в государственный фонд помощи проблемным банкам.

Окончательная отчетность за октябрь-декабрь и минувший год в целом будет обнародована 9 февраля.

Акции UniCredit подешевели на торгах во вторник на 2,2%, его капитализация опустилась до 15,8 млрд евро.

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