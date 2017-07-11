"Артемсоль" за І пол.-2017 увеличило производство соли

Государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая обл.) в январе-июне 2017 года увеличило производство соли на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 780 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу предприятия во вторник, в первом полугодии 2017 года оно полностью возместило потерю российского рынка за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья.

За шесть месяцев 2017 года европейским потребителям отгружено 391 тыс. тонн продукции, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2016 года. Существенно вырос экспорт в Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию. Кроме того, увеличились отгрузки и на внутренний рынок.

В госпредприятии отметили, что за аналогичный период 2016 года 236 тыс. тонн соли было направлено в Россию.

В первом полугодии 2017 года "Артемсоль" более чем в три раза увеличила выпуск соли молотой без упаковки, отгружаемой навалом, производство которой составило 552,6 тыс. тонн, или 70% от общего объема добычи. Кроме того, незначительно возрос выпуск пищевой соли, затаренной в мешки.

Вместе с тем в связи с изменением конъюнктуры рынка на некоторые виды продукции спрос снизился, констатирует госпредприятие. В результате на 10% сократился выпуск фасованной соли (82,7 тыс. тонн), на 30% - йодированной (24 тыс. тонн), на 25% меньше произведено солебрикетов (9 тыс. тонн) и на 60% - соляных блоков (1,8 тыс. тонн). Соли, затаренной в МКР "Артемсоль" реализовала 26,7 тыс. тонн, что составляет 12% к уровню прошлого года.

Как сообщалось, в этом году ГП "Артемсоль" приступит к выпуску пищевой соли, очищенной путем фотосепарации. На первом этапе новый продукт будет направлен на экспорт - в основном в страны ближнего зарубежья. В планах - продолжить техническое перевооружение рудников и перейти к выпуску очищенной соли на всех производственных линиях.