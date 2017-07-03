Syngenta после сделки с ChemChina будет наращивать долю на рынке СЗР, рассматривает возможность новых сделок в семеноводстве

Швейцарская компания Syngenta AG завершила сделку с китайской химкомпанией China National Chemical Corp. (ChemChina).

"Компания будет стремиться увеличить свою долю рынка (в направлении средств защиты растений (СЗР) - ИФ) за счет внутреннего роста бизнеса и развития сотрудничества с третьими сторонами, рассматривая целевые приобретения для укрепления бизнеса семян", - говорится в пресс-релизе Syngenta.

Компания после слияния с ChemChina планирует занять третью позицию среди производителей семян в мире.

По информации Syngenta, в 2016 году она занимала долю в 20% на мировом рынке СЗР, пребывая на первой позиции среди лидеров рынка с общими продажами по этому направлению в $9,6 млрд. В направлении семян в 2016 году Syngenta была на третьем месте после Monsanto и DuPont с объемом продаж $2,7 млрд.

"Ключевыми факторами для следующего этапа роста будут дальнейшее расширение на развивающихся рынках, в частности в Китае, активизация цифровых предложений в области сельского хозяйства и текущие инвестиции в новые технологии для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур при одновременном сокращении выбросов CO2 и сохранении водных ресурсов", - отмечают в Syngenta.

Председатель Совета директоров ChemChina Рэн Цзяньсин (Ren Jianxin) подтвердил, что операционная независимость Syngenta после сделки будет сохранена, и существующая управленческая команда продолжит управлять компанией.

"Эта сделка является исторической по многим причинам. Это не только крупнейшее приобретение, когда-либо сделанное китайской компанией, но и сделка, ориентированная на рост. Все заинтересованные стороны получают выгоду от смены владельца", - цитируется в сообщении заместитель председателя Syngenta и ведущий независимый директор Мишель Демаре (Michel Demaré).

По его словам, Syngenta будет, по-прежнему, иметь головной офис в Базеле и платить налоги в Швейцарии, а также иметь крупные производственные и научно-исследовательские центры в этой стране.

"Мы в восторге от глобальных перспектив и, в частности, в Китае, где мы будем использовать и развивать наши технологии и ноу-хау для продвижения самых высоких стандартов в области сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов и окружающей среды, а также для повышения производительности", - отметил генеральный директор Syngenta Эрик Фирвальд (Erik Fyrwald).

Он уточнил, что в 2016 году Syngenta инвестировала $1,3 млрд в исследования и разработки.

Как сообщалось, в апреле этого года министерство торговли Китая одобрило приобретение сделку между ChemChina и Syngenta. Ранее сделка получила одобрение регуляторов США и Евросоюза, которые, однако поддержали ее с рядом условий.

Слияние ChemChina и Syngenta приведет к созданию корпорации с капитализацией более $100 млрд и самым большим в мире бизнесом в сфере сельскохозяйственных химикатов. Китайская компания имеет производственные, исследовательские и маркетинговые представительства в 150 странах и регионах мира. Ранее ChemChina успешно приобрела девять промышленных компаний во Франции, Великобритании, Израиле, Италии и Германии.

Syngenta является одним из мировых лидеров в сфере средств защиты растений и семеноводства. В компании работает свыше 27,8 тыс. сотрудников в 90 странах мира.