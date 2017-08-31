Syngenta изучает возможность инвестпроекта по утилизации пестицидов в Украине

Один из крупнейших в мире производителей средств защиты растений (СЗР) и семян компания Syngenta рассматривает возможность инвестирования в запуск проекта по утилизации пестицидов в Украине.

"Мы рассматриваем некоторые возможности здесь в Украине. Есть один украинский инвестор, который думает нам помочь, и одна немецкая компания. Будем обсуждать этот проект в будущем",- сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Syngenta в Украине Гебхард Рогенхофер, отвечая на вопрос о перспективах запуска мощностей по утилизации пестицидов.

По его словам, в Украине на сегодня нет ни одного завода, который может утилизировать контрафактные средства защиты растений. Для утилизации контрафактных пестицидов нужна высокая температура, технологически это очень сложный процесс.

"Мы давно и долго разговариваем с госструктурами на эту тему (утилизации нелегальных пестицидов - ИФ). Пока не можем организовать транспортировку нелегальных пестицидов в Польшу и Германию, где есть заводы по утилизации", - добавил Г.Рогенхофер.

Помимо этого, по его словам, в Украине существует проблема с нехваткой мощностей для утилизации тары из-под пестицидов.

По оценкам Syngenta, доля контрафактной продукции в Украине по СЗР и семенам составляет около 20%, по мелкой фасовке контрафакт достигает около 80%. Речь идет только о подделках внутри страны.

Гендиректор Syngenta в Украине добавил, что компания испытывает с ложности с регистрацией агрохимической продукции. После изменений законодательства обязательным условием завоза и применения незарегистрированных в Украине СЗР стало документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.

"Но мы ввозим препараты для выращивания риса на юге Украине, зачем нам его регистрировать в Германии, если нам он нужен здесь? За весь 2017 год мы не получили ни одной регистрации СЗР", - заявил руководитель компании.

Он добавил, что вышеупомянутое законодательное изменение является искусственно созданным нетарифным торговым барьером, с которым сталкиваются международные работающие в Украине компании.

По мнению Г.Рогенхофера, неоднозначное толкование этого положения государственными служащими приводит к разного рода злоупотреблениям и созданию коррупционных предпосылок.

"Украина этим положением сама себе блокирует доступ к инновационным технологиям и продуктам нового поколения", - сказал он.

Syngenta является одним из мировых лидеров в сфере средств защиты растений и семеноводства. В компании работают 28 тыс. сотрудников более чем в 90 странах мира.

В апреле 2017 года министерство торговли Китая одобрило приобретение Syngenta химкорпорацией ChemChinaза за $43 млрд. Ранее сделка получила одобрение регуляторов США и Евросоюза, которые, однако, поддержали ее с рядом условий.

Сделка ChemChina и Syngenta приведет к созданию корпорации с капитализацией более $100 млрд и самым крупным в мире бизнесом в сфере сельскохозяйственных химикатов. Китайская компания имеет производственные, исследовательские и маркетинговые представительства в 150 странах и регионах мира.

Ранее ChemChina успешно приобрела девять промышленных компаний во Франции, Великобритании, Израиле, Италии и Германии.

Полный текст интервью гендиректора компании Syngenta в Украине Г.Рогенхофера будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.