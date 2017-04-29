Глава правления неплатежеспособного Диамантбанка заявляет о наличии инвестора

Переходной банк, созданный на базе признанного неплатежеспособным Диамантбанка, будет владеть достаточным объемом привлекательных активов, и на него уже есть потенциальный инвестор, заявил глава правления Диамантбанка Олег Ходачук.

"За 4 дня после введения администрации проведена колоссальная работа работниками банка, результатом которой в первый рабочий день следующей недели будет подана заявка "квалифицированного" инвестора по пути – "создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка", – написал он на своей странице в Faсebook в пятницу.

О.Ходачук указал, что Фонд гарантирования вкладов в пятницу уже сделал соответствующее объявление о начале открытого конкурса среди предварительно квалифицированных инвесторов.

Глава правления подчеркнул, что менеджмент банка планирует компенсировать в переходном банке все вклады населения и часть вкладов юридических лиц.

Накануне он сообщил, что общий объем денежных средств на корсчете в НБУ, счетах в банках под страховой депозит для платежных систем и наличные деньги в кассе банка по всей сети на момент введения временной администрации составлял 600 млн грн.

О.Ходачук уточнил, что описанная выше оценка покрытия вкладов основана на стресс-сценарии, который предусматривает реализацию залоговой недвижимости по ликвидационным ценам и недвижимости банка – по "ооочень" низкой цене, а также оценку кредитного портфеля с дисконтом в 70%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 24 апреля признал Диамантбанк неплатежеспособным, ссылаясь на то, что финучреждение к 1 апреля не обеспечило достижение установленного центробанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

Вслед за решением Нацбанка ФГВФЛ в этот же день ввел временную администрацию сроком на один месяц – до 23 мая 2017 года во главе с Татьяной Старцевой.

По состоянию на 24 апреля физическими лицами – владельцами существенного участия в Диамантбанке являлись Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко.

Миноритарным акционером банка является экс-народный депутат Николай Мартыненко, который связал признание банка неплатежеспособным с выдвинутыми в его адрес обвинениями со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и последовавшим за ними его задержанием.

О.Ходачук также назвал основной причиной неплатежеспособности банка задержание Н.Мартыненко. Он напомнил, что в середине марта банк зарегистрировал проспект дополнительной эмиссии на 750 млн грн, участие в которой размещении планировал принимать как сам глава правления, так и Н.Мартыненко.

Диамантбанк зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (7,414 млрд грн) Диамантбанк занимал 24-е место среди 93 украинских банков.

По информации ФГВФЛ, общая сумма возможного возмещения вкладчикам в рамках гарантированной суммы (200 тыс. грн), согласно отчетности банка, составляет почти 1,3 млрд грн.

На начало 2017 года все средства клиентов в банке составляли 4,49 млрд грн, в том числе физлиц – 2,08 млрд грн.