ФГВФЛ начнет выплаты вкладчикам Диамантбанка ориентировочно в последней декаде мая

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начнет выплаты вкладчикам Диамантбанка (Киев) ориентирвоочно в последней декаде мая 2017 года, сообщается на сайте фонда.

Как отмечается, сейчас формируется реестр вкладчиков. Фонд дополнительно сообщит о начале выплат на своем сайте.

По информации ФГВФЛ, общая сумма возможного возмещения вкладчикам, согласно отчетности банка, составляет почти 1,3 млрд грн, из них 0,05 млрд грн - физические лица-предприниматели. При этом 96% всех вкладчиков банка получат свои средства в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму возмещения.

Фонд гарантирования также сообщил, что в ближайшее время объявит конкурс среди предварительно квалифицированных Национальным банком лиц на поиск заинтересованных принять участие в выводе из рынка Диамантбанка.

ФГВФЛ обращает внимание, что заемщики банка-физические лица смогут осуществлять плановые платежи для погашения кредитов через отделения Диамантбанка и через учреждения других банков. При этом счета, на которые нужно перечислять средства, в течение времени действия временной администрации меняться не будут.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 24 апреля признал Диамантбанк неплатежеспособным, ссылаясь на то, что финучреждение к 1 апреля не обеспечило достижение установленного центробанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

Вслед за решением Нацбанка ФГВФЛ в этот же день принял решение о выводе банка из рынка путем введения временной администрации сроком на один месяц – до 23 мая 2017 года.

Временным администратором банка назначена Татьяна Старцева.

По состоянию на 24 апреля физическими лицами – владельцами существенного участия в Диамантбанке являлись Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко.

Диамантбанк в середине марта зарегистрировал проспект дополнительной эмиссии 75 млн простых акций номиналом 10 грн. Банк таким образом планировал увеличить уставный капитал финучреждения до 960 млн грн.

Помимо существующих акционеров, участие в размещении планировал принимать глава правления Диамантбанка Олег Ходачук и бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Глава правления Диамантбанка О.Ходачук связывает неплатежеспособность банка с задержанием Н.Мартыненко.

Диамантбанк зарегистрирован в ноябре 1993 года. По данным НБУ, на 1 января 2017 года ключевыми участниками в структуре собственности банка являлись Давид Жвания – прямое участие 23,81%, Игорь Керезь - опосредованное владение 44,4918%, Андрей Щукин – опосредованное участие 12,276% и Вячеслав Цыганенко - опосредованное участие 12,276%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (7,414 млрд грн) Диамантбанк занимал 24-е место среди 93 украинских банков.