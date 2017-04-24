На рынках металла, ЖРС и угля появились новые факторы - директор по продажам "Метинвеста"

На мировых рынках металлопродукции, железорудного сырья (ЖРС) и коксующегося угля в последние несколько лет появились новые факторы, влияющие на ситуацию в отрасли и на уровень цен на продукцию.

"Новые важные факторы на стальных рынках появились в последние два-три года, которые сильно влияют на ситуацию", - сообщил директор по продажам группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко на проходящей в Киеве в понедельник международной конференции "Экспорт стали и сырья из СНГ".

По его словам, одним из самых сильных влияний на рынок металлопродукции оказывает Китай, который производит и потребляет 50% всего мирового объема металлопродукции. При этом если ранее Китай демонстрировал значительный рост производства и потребления из-за стимулирования экономики, то сейчас уровень поддержки со стороны государства будет ниже, что влечет за собой снижение потребления стали. Так, если в 2016 году в Китае было потреблено 709,4 млн тонн стали, в том числе 13 млн тонн по импорту, то в 2017-м уровень потребления сохранится, а в 2018-м снизится до 695,2 млн тонн.

"В Китае начинают говорить о снижении избыточных мощностей по производству стали, тем более, что там есть много так называемых "спящих мощностей". Следует ожидать снижение экспорта из этой страны. Возможно, Китай уже не будет продавать металл ниже себестоимость", - полагает эксперт.

Д.Николаенко отметил, что следующим новым важным фактором на рынке является дисбаланс цены на лом и ценами на сырье. В результате себестоимость производства стали кислородно-конвертерным способом может превышать себестоимость стали, произведенной электродуговой выплавкой. При этом цены на сырье могут превышать на 30-35% стоимость металлолома – примерно, $100/тонна. Цены на лом могут упасть за счет больших объемов заготовки лома черных металлов.

Директор по продажам добавил, что горячекатаный сортовой прокат примерно сравнялся с ценами на заготовку: "И как долго будет эта тенденция неизвестно". А в 2020-2022 годах эксперты прогнозируют рост собираемости металлолома.

Д.Николаенко также сообщил, что из-за большого числа фьючерских сделок, в частности, в Китае, на г/к сортовой прокат на рынке наблюдался определенный дисбаланс и снижение цен, в среднем, на $100, в то время как фьючерсных сделок на толстолистовой прокат было меньше, и соответственно, волатильность и снижение цен были также меньше.

Еще одним новым факторов на рынках стал усиливающийся протекционизм, что вносит рост цен на закрытых рынках. Так, к примеру, цены в США на рулоны были на уровне $736/тонна, тогда как в Европе - $565/тонна, в Китае - $464/тонна.

Значительное влияние на рынок оказала цена на коксующийся уголь - сейчас она повысилась до уровня 2011 года, до максимума из-за снижения добычи в Китае и сложностей с доставкой из Австралии вследствие непогоды.

"Что будет дальше? Главные игроки не будут снижать цены ниже себестоимости, но цены будут ниже, чем в пиковые периоды подъема. Цены остановятся примерно посередине между пиковыми и низкими, которые наблюдались в 2015 году", - прогнозирует эксперт.

Касаясь ситуации на рынке ЖРС, директор по продажам не исключил дальнейшего падения цен на сырье, ниже $59/тонна, однако отметил, что рынок уже прошел дно.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".