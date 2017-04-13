Харьковский подшипниковый завод возобновляет поставки в Литву

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП), входящий в состав Индустриальной группы УПЭК, возобновляет поставки продукции в Литву и надеется на расширение поставок с учетом увеличения числа дилеров в этой стране, сообщает пресс-служба УПЭК.

"Рынок Литвы для нас – очень перспективный. Здесь осталось и используется много сельхозтехники, произведенной еще в Советском Союзе. Кроме того, многие аграрии отдают предпочтение в выборе сельхозтехники не импортным производителям, а надежным заводам-изготовителям стран СНГ", - цитирует пресс-служба менеджера ВЭД Алену Свяченко.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УПЭК, последний раз ХАРП поставлял продукцию в Литву в 2015 году.

Широкий ассортимент продукции ХАРП представил на прошедшей 30 марта – 1 апреля в Литве выставке "Kā pasėsi...2017", в рамках которой специалисты предприятия провели переговоры с местными дилерами, готовыми поставлять продукцию завода на рынок Прибалтики.

По словам А.Свяченко, в настоящее время продукцию ХАРП в Литве представляет компания JSC IGNERA, с которой марте 2017 года заключен контракт о сотрудничестве.

"Сейчас мы готовим к отгрузке первую партию продукции в Литву. По результатам проведенных переговоров с представителями дилерских компаний мы в преддверии заключения еще двух партнерских соглашений. Кроме того, наш давний литовский партнер – компания Žaibas, которая представляет "Лозовские машины" в данном регионе и агрегаты которых комплектуются подшипниками и узлами ХАРП, выразил намерение представлять нас на рынке Литвы", - сообщила она.

А.Свяченко добавила, что интерес к продукции ХАРП проявили дилеры-продавцы сельхозтехники и комплектующих и других стран Европы.

"В ближайшее время мы ожидаем приезда нескольких польских дилеров, которые перед заключением контракта хотят ознакомиться с нашими производственными мощностями. Кроме того, ожидаем наладить партнерские отношения с несколькими дилерами Латвии после участия в выставке RIGAAGRO 28-30 апреля", - отметила А.Свяченко.

На выставке в Литве была представлена как традиционно выпускаемая продукция ХАРП – подшипники HARP AGRO, которые до сих пор поставляются на заводы производителей сельхозтехники стран СНГ ("Ростсельмаш", "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", МТЗ), так и продукция нового поколения, применяемая для комплектации отечественной и импортной сельхозтехники ведущих мировых производителей.

ХАРП специализируется на производстве шариковых подшипников общепромышленного назначения и роликовых подшипников для железнодорожного транспорта. Его продукция также используется в автомобильной, горнодобывающей и электротехнической промышленности, металлургии.

По предварительным данным, предприятие завершило 2016 год с чистым убытком в размере 257,9 млн грн, что почти в 2,8 раза меньше, чем в 2015 году, чистый доход пока не обнародовал (в 2015 году – 327 млн грн).

Как сообщили агентству в пресс-службе УПЭК, в 2016 году доля экспорта составила 70% в общем объеме реализации ХАРП, основные страны-импортеры - Египет, Пакистан, Молдова, Эстония, Болгария, Чехия, Иран, Румыния, Россия.