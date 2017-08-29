ХАРП возобновил поставки на крупные предприятия сельхозмашиностроения Беларуси

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП), входящий в Индустриальную группу УПЭК, после нескольких лет перерыва возобновил поставки на традиционный рынок – крупнейшие предприятия сельхозмашиностроения Беларуси: "Гомсельмаш", Минский тракторный завод, "Бобруйскагромаш", Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, "Амкодор".

Согласно сообщению пресс-службы ХАРП, предприятия Беларуси за последние несколько лет переориентировались на поставки китайской продукции, из-за чего ощутили острые проблемы с качеством, и возобновление поставок подшипников HARP AGRO позволило за счет решения этой проблемы стабилизировать работу предприятий.

"Сегодня мы значительно наращиваем объемы поставок на эти предприятия, с которыми нас связывают десятилетия успешного сотрудничества", - цитирует пресс-служба директора департамента подшипников Виталия Бугрова, который подчеркивает, что на рынке СНГ HARP – это устоявшийся бренд с успешными показателями присутствия.

В пресс-службе напоминают, что в свое время продукция HARP поставлялась в более чем 40 стран мира и занимала доминирующие позиции на постсоветском пространстве, и сегодня с учетом 70-летнего конструкторского и производственного опыта ХАРП активно продвигается на европейский рынок и расширяет присутствие в странах Восточной Европы, Азии и СНГ.

В частности, как сообщалось, в марте текущего года ХАРП начал поставки продукции в Литву и Латвию.

"Также мы видим значительный рост поставок подшипников HARP AGRO в страны Восточной Европы, в Румынию, Болгарию, Египет, Пакистан, Казахстан и другие страны Азии и СНГ. В планах – в этом году начать поставки таких подшипников в Чехию, Венгрию, Польшу, Турцию, Эстонию", - отмечает В.Бугров.

В то же время, по его словам, одним из крупнейших потребителей подшипниковой продукции HARP AGRO является российский "Ростсельмаш", по требованию которого для гарантированной качественной работы разработана специальная линейка подшипников с уплотнениями.

В пресс-релизе отмечается, что сегодня ХАРП расширяет линейку продукции HARP AGRО за счет подшипников с более высокими техническими показателями герметичности и надежности, которыми заинтересовались на рынке Европы.

"Освоенные в прошлом году на ХАРП серии подшипников YAR, YET, YEL и линейки корпусных узлов на базе этих подшипников наращивают долю присутствия в Европе, Прибалтике и странах Азии", - отмечается в пресс-релизе УПЭК.

ХАРП специализируется на производстве подшипников и подшипниковых узлов для сельскохозяйственной техники, железнодорожной отрасли, транспортного машиностроения и автомобильной промышленности.

В 2016 году чистый доход компании вырос на 1,6% к 2015 году, до 332,4 млн грн, чистый убыток сократился в 2,8 раза, до 252,2 млн грн.

Основанная в 1995 году Индустриальная группа УПЭК, по ее информации - одна из крупнейших в Украине частных компаний, занимающая лидирующие позиции в нескольких продуктовых сегментах и производстве компонентов для крупнейших конвейеров СНГ.

Группа объединяет, в частности, ряд машиностроительных предприятий и инженерных центров.