ХАРП заключил годовой контракт на поставку подшипниковой продукции для болгарской MetalAgro AD

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП), входящий в Индустриальную группу УПЭК, заключил годовой контракт на поставку подшипниковой продукции крупнейшему болгарскому производителю сельскохозяйственной техники MetalAgro AD.

Согласно пресс-релизу ХАРП, ранее MetalAgro AD комплектовал свои сельхозагрегаты подшипниками HARP AGRO с уплотнением повышенной герметичности X-SHIELD, реализованные через дилеров ХАРП.

"За несколько лет эксплуатации сельхозтехники с комплектацией необслуживаемыми подшипниками HARP AGRO с уникальной системой уплотнений болгарские фермеры оценили их качество, надежность и сегодня MetalAgro AD принял решение всю линейку сельскохозяйственной техники комплектовать исключительно продукцией ХАРП и работать с нами напрямую, без посредников", - цитируется в сообщении директор департамента продажи подшипников "УПЭК-Трейдинг" Виталий Бугров.

По условиям контракта ХАРП поставит болгарским партнерам комплектующие в объеме, соответствующем потребностям в подшипниках всего годового объема реализованных MetalAgro AD сельхозагрегатов.

На данный момент первая партия подшипников ХАРП уже готовится к отгрузке болгарским партнерам.

Речь идет о поставках подшипников HARP AGRO с уплотнением повышенной герметичности X-SHIELD, а также новой линейки ХАРП - корпусных подшипников серии UC (аналогов YAR), ES (YET), EX (YEL).

ХАРП специализируется на производстве подшипников и подшипниковых узлов для сельскохозяйственной техники, железнодорожной отрасли, транспортного машиностроения и автомобильной промышленности. Продукция компании поставляется более чем в 20 стран мира через официального дистрибьютора ХАРП – "УПЭК Трейдинг" и сеть дилеров СНГ, Ближнего Востока и Восточной Европы.

В 2016 году чистый доход компании вырос на 1,6% к 2015 году, до 332,4 млн грн, чистый убыток сократился в 2,8 раза, до 252,2 млн грн.

Основанная в 1995 году Индустриальная группа УПЭК, по ее информации - одна из крупнейших в Украине частных компаний, занимающая лидирующие позиции в нескольких продуктовых сегментах и производстве компонентов для крупнейших конвейеров СНГ.

Группа объединяет, в частности, ряд машиностроительных предприятий и инженерных центров.

MetalAgro AD - ведущий в Болгарии производитель почвообрабатывающей техники, комбайнов для уборки кукурузы, зерновых культур и соевых бобов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования. Компания основана в 1950 году в г.Добрич.