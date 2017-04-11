"Метинвест" предостерегает от незаконного использования его имущества на неконтролируемой территории

Горно-металлургическая группа "Метинвест" предостерегает физических и юридических лиц - резидентов и нерезидентов Украины - от незаконного использования имущества, оставшегося на предприятиях, захваченных на временно неконтролируемой территории Украины (НКТ) представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщается в распространенном во вторник обращении компании, речь идет как об использовании продукции активов "Метинвеста", так и о поставках металлургического сырья этим предприятиям.

При этом отмечается, что сразу после потери контроля над активами на НКТ "Метинвест" проинформировал соответствующие государственные и правоохранительные органы о захвате предприятий. По данным заявлениям уже возбуждены уголовные производства, ведутся расследования.

Перечень органов, в которые были направлены письма, включает территориальные органы Национальной полиции Украины, прокуратуры, СБУ, штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, Государственную службу Украины по вопросам труда, Государственную службу геологии и недр Украины, Государственную фискальную службу Украины и многие другие министерства и ведомства, уточняется в заявлении "Метинвеста".

В то же время подчеркивается, что в отношении так называемых "ДНР" и "ЛНР" и их активистов введены санкции в виде блокирования активов и запрета хозяйственной деятельности (внесение в так называемые "черные" списки) со стороны США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Австралии и других государств. Сотрудничество с непризнанными республиками и связанными с ними/контролируемыми ими лицами и предприятиями является нарушением режима международных экономических санкций. К компаниям, которые сотрудничают с лицами, внесенными в "черные" списки, могут быть применены штрафы, уголовная ответственность должностных лиц, а также санкции в виде ареста активов и запрета хозяйственной деятельности.

"Группа "Метинвест" внимательно следит за судьбой своего имущества, контроль над которым был потерян на НКТ. Если будут выявлены факты, свидетельствующие о намерении третьих лиц получить выгоду от этого имущества в Украине или любой другой стране, а также факты использования такого имущества или продукции, произведенной на производственных мощностях предприятий на НКТ в любых целях, группа задействует план реагирования, касающийся действий в юридической и коммуникационных сферах", - констатируется в заявлении.

В свою очередь генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков особенно предупредил российские компании и структуры.

"Особенно хочется предостеречь от попыток каким-либо образом использовать наше имущество на НКТ субъектами Российской Федерации. Это касается как вывоза продукции и оборудования предприятий, так и доставки на них сырья. Любой из указанных случаев является контрабандой. В случае выявления таких незаконных действий в отношении нарушителей (компаний и их менеджмента) на основании украинского, российского и международного законодательства будут инициированы уголовные дела, санкции биржевых площадок, где котируются их акции, ограничения со стороны международного финансового сообщества", - резюмировал гендиректор группы.

В марте СМИ сообщали, что правительство рекомендовало "Северстали" и "Металлоинвесту" рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию.

В понедельник, 10 апреля, в пресс-службе "Северстали" "Интерфаксу" вновь заявили, что компания не ведет переговоров о поставках железной руды на заводы в т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщалось, "Метинвест" утратил контроль над деятельностью своих предприятий на временно не контролируемых властями Украины территориях Донецкой и Луганской областей вследствие требований руководства непризнанных республик о необходимости перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

При этом на предприятия группы (ЧАО "Енакиевский металлургический завод", ЧАО "Макеевский металлургический завод", ЧАО "Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и совместного украинско-швейцарского предприятия ООО "Метален") пришли неизвестные лица, которые потребовали перерегистрировать предприятия в юрисдикции непризнанных республик, а также начали инвентаризацию и опись имущества.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" - вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".