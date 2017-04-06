ММК им. Ильича осваивает новые виды продукции для поставок в США

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", осваивает новые виды металлопродукции для поставок на внешние рынки, в том числе на перспективный рынок США.

"Рынок США для нашей продукции сегодня очень привлекателен. Мы ведем активную работу над расширением сортамента для заокеанских партнеров, а это значит – осваиваем новые продукты прокатного производства", - написал генеральный директор меткомбината Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, хорошим результатом марта можно явилось освоение нового вида продукции - холоднокатаного проката из конструкционной стали SS марки 40 тип 2 по стандарту ASTM А 1008/А 1008М. Опытная партия проката весом 240 тонн размером 0,71х1149 мм уже подготовлена для отправки заказчику.

"Для того, что освоить этот вид продукции специалисты нашего технического управления разработали новую технологию производства. Во-первых, ужесточили требования к подкату, которым обеспечивает ЦХП стан "1700". Ввели дополнительные ограничения по температурным параметрам прокатки и объемам кампании рабочих валков при производстве заготовки горячекатаных рулонов", - поясняет топ-менеджер.

При этом он уточнил, что кроме изменений в технологии, специалисты цеха холодной прокатки предприятия использовали специальное консервационное масло с улучшенной защитной способностью для лучшей сохранности проката - учитывая длительную транспортировку морем.

"Мы продолжаем развиваться и расширять свое производство", - резюмировал гендиректор.

Как сообщалось, ММК им.Ильича в январе-марте текущего года нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 661 тыс. тонн, стали - на 0,3%, до 716 тыс. тонн, но снизил чугуна – на 13,2%, до 783 тыс. тонн.

ММК в 2016 году нарастил выпуск общего проката, по предварительным данным, на 7% по сравнению с 2015 годом - до 2,472 млн тонн, производство стали за год возросло на 3,5% - до 2,737 тыс. тонн, чугуна – на 6,9%, до 3,815 млн тонн.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".