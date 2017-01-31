МАУ рассчитывает на рост пассажироперевозок в 2017г в диапазоне 20-25%

"Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), крупнейшая авиакомпания страны, рассчитывает увеличить объем авиаперевозок на 20-25% по сравнению с 2016 годом, сообщил президент МАУ Юрий Мирошников.

"У нас нет чрезвычайных планов на 2017 год. Планы, которые мы наметили, заметно развернутся с 2018 года. 2017 год - это просто работа, это примерно 20-24%-ный прирост пассажироперевозок, это пополнение флота МАУ пятью самолетами Boeing 737-800, уход некоторых самолетов классической серии", - сказал он в ходе брифинга в Киеве во вторник.

Согласно данным Госавиаслужбы, рост пассперевозок МАУ в 2016 году составил 24,9%. Таким образом, если ранее МАУ сообщала о показателе перевозок за 2015 год в объеме 4,8 млн человек, то показатель за 2016 год приблизительно равен прогнозируемым ранее 6 млн пассажиров.

Исходя из процентного прогноза Ю.Мирошникова, в 2017 году МАУ может перевезти 7,2-7,5 млн человек.

На вопрос агентству "Интерфакс-Украина" о финансовом результате за 2016 год, президент МАУ отметил, что он, как ожидается, будет положительным.

"Он будет положительным, не готов пока сказать, так как еще не досчитан, ну и это не совсем корректно до аудированного отчета. Это прибыль, но размер будет известен ближе к началу марта. В 2017 году также ожидаем роста", - сказал Ю.Мирошников.

Ранее МАУ заявляла, что в 2017 году планирует перевезти 7 млн пассажиров.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". Флот компании насчитывает 40 самолетов, из которых 4 дальнемагистральных.

МАУ в 2015 году сократила чистый убыток в 3,2 раза по сравнению с 2014 годом – до 504,9 млн грн.

Одним из конечных бенефициаров компании, является экс-совладелец ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский.