Укрхимтрансаммиак хочет законсервировать украинскую часть аммиакопровода из-за спора с Тольяттиазотом

УГП "Укрхимтрансаммиак" уведомило ОАО "Тольяттиазот" о намерении начать подготовку к консервации объектов магистрального аммиакопровода, по которому через Украину осуществлялась прокачка продукции российской компании.

"Учитывая категорический отказ (ОАО "Тольяттиазот" - ИФ) от подписания дополнительного соглашения к контракту (от 24 декабря 2007 года, в рамках которого осуществляется транзит аммиака - ИФ), непогашение задолженности в размере $901,514 тыс. и тот факт, что УГП "Укрхимтрансаммиак" вследствие действий ("Тольяттиазота" - ИФ) не имеет средств для обеспечения работоспособности и безопасности украинского участка магистрального аммиакопровода, мы вынуждены начать подготовку к консервации объектов магистрального аммиакопровода", - говорится в письме, направленном 20 января "Укрхимтрансаммиаком" в адрес генерального директора ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" (управляет деятельностью ОАО "Тольяттиазот") Вячеслава Суслова, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Согласно письму, тарифы на предоставление услуг, связанных с транзитом аммиака, в размере $13,22 за тонну, на которых настаивает российская компания, являются для "Укрхимтрансаммиака" убыточными. "Укрхимтрансаммиак" указывает на нежелание "Тольяттиазота" далее производить транспортировку аммиака, несмотря на снижение стоимости услуг по транзиту на $10 - с $55,09 за тонну в 2016 году до $45,1 за тонну с 1 января.

В пресс-службе "Тольяттиазота" "Интерфаксу" подтвердили "реальность данного письма", подчеркнув, что по действующему контракту от 2007 года общая стоимость транзитной транспортировки аммиака по украинской части аммиакопровода составляет $43,77, при этом "Укрхимтрансаммиак" настаивает на повышении стоимости транзита до $45,1, "не предоставив никакой аргументации". "На протяжении 2016 года "Укрхимтрансаммиак" предоставлял для потребителей Украины идентичную услугу по транспортировке аммиака по цене 35,9 гривны ($1,3 по текущему курсу - ИФ), не заявляя об убыточности соответствующего тарифа", - отметил представитель российской компании.

"В качестве выхода из ситуации "Тольяттиазот" предлагал и предлагает исключить из действующего контракта услуги по перевалке, оказание которых, по заявлению "Укрхимтрансаммиака", якобы и является убыточным. Однако "Укрхимтрансаммиак" игнорирует наши предложения и настаивает на сохранении в составе контракта вышеуказанных якобы убыточных услуг", - сказал он.

Заявление "Укрхимтрансаммиака" о наличии задолженности у "Тольяттиазота" в пресс-службе российской компании назвали "не имеющим под собой оснований". "Речь идет о требовании "Укрхимтрансаммиака" заплатить надбавку к тарифу за транзит аммиака по территории Украины. Данная надбавка признана незаконной решением Высшего административного суда Украины от 15 ноября 2016 года. В действительности же это "Укрхимтрансаммиак" должен вернуть "Тольяттиазоту" средства, переплаченные за период с 8 октября 2015 года по 15 ноября 2016 года (в период действия надбавки - ИФ)", - заявил представитель компании.

Ранее сообщалось, что 13 января "Тольяттиазот" направил "Укрхимтрансаммиаку" предложение добровольно возместить убытки в размере $11,5 млн, понесенные в период с 1 по 13 января из-за того, что украинская сторона продолжила блокировать транзит аммиака. Другим условием добровольного урегулирования спора "Тольяттиазот" выдвигал "незамедлительное возобновление транзита аммиака и выполнение обязательства в натуре по транспортировке согласованных на январь 2017 года 130 тыс. тонн жидкого аммиака, в том числе путем дополнения указанных объемов транспортировки к согласованным объемам услуг по контракту на 2017 год в ближайших плановых месяцах". 23 января "Тольяттиазот" сообщил о подаче иска в международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате Украины о взыскании с "Укрхимтрансаммиака" $11,5 млн убытков.

"Укрхимтрансаммиак", оператор украинской части аммиакопровода Тольятти-Одесса, с 23 декабря 2016 года остановил транзит российского аммиака по территории Украины в рамках контракта от 2007 года "в связи с отсутствием транспортировки аммиака АО "Минудобрения" (Россошь) и досрочным выполнением годового объема транспортировки аммиака "Тольяттиазота" при достижении объема 1,8 млн тонн". На обращение "Тольяттиазота" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ, сообщала российская компания.

Сообщалось также, что ранее Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу "Тольяттиазота" по спору с Минэкономразвития Украины. Суд признал недействительным приказ Минэкономразвития от августа 2015 года, установивший надбавку в размере более $8 за тонну за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции "Тольяттиазота" более года.

В конце декабря 2016 года "Тольяттиазот" объявил, что полностью оплатил задолженность по транзиту аммиака по территории Украины.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов для транспортировки аммиака "Тольяттиазота" на экспорт. Общая производительность аммиакопровода составляет 2,52 млн тонн в год, из них 2,12 млн приходится на российские предприятия, а оставшиеся 400 тыс. тонн поставляет украинский концерн "Стирол". На украинском конце аммиакопровода находится "Одесский припортовый завод", где аммиак загружается в танкеры и направляется на экспорт. Протяженность аммиакопровода - 2,4 тыс. км, из которых 1,4 тыс. км проходят по пяти областям России (Самарской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской). К аммиакопроводу также подключены россошанские "Минудобрения" (Воронежская область).

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.