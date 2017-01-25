Стало известно когда пройдет жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017"

Жеребьевка, по результатам которой станет известно, какие страны будут представлены в первом и втором полуфиналах конкурса "Евровидение-2017", пройдет 31 января в колонном зале Киевской городской государственной администрации, сообщает PR-служба телеканала UA:Перший.

В этот же день состоится церемония передачи символического ключа "Евровидения" мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.

Что касается процедуры жеребьевки стран-участниц конкурса, то первая ее часть отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина).

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников международного конкурса. Таким образом будет определено, представители каких 18 стран выступят в первом полуфинале "Евровидения-2017", а представители каких 19 стран - во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.

В финал "Евровидения-2017" пройдут по десять стран из каждого полуфинала. Всего вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса за победу поборются 26 участников.

Конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Имя исполнителя, который представит Украину на конкурсе, определится в финале национального отбора 25 февраля.