24 участника поборются за право представлять Украину на "Евровидении-2017"

Организаторы национального отбора на конкурс "Евровидение-2017" совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал (всего 24 участника).

Как сообщается на странице "Евровидения-2017", среди кандидатов – исполнители Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, группы Green Grey, "Пающие трусы", С.К.А.Й. и победитель онлайн-голосования на сайте СТБ – KUZNETSOV.

Исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Виктория Романова отметила: "В 2016-м национальный отбор, который был проведен СТБ и UΛ:Перший, принес Украине победу. Сейчас украинских зрителей также ждет нацотбор высокого уровня, по результатам которого мы выберем лучшего артиста и самое яркое, запоминающееся шоу".

20 января состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов - 4, 11 и 18 февраля. Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший.

Конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.