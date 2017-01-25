Экономика

14:45 25.01.2017

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на подготовку и проведение "Евровидения-2017"

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения подготовки и проведения международного конкурса "Евровидение" в 2017 году в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Предполагается, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы установлено Госкомтелерадио, а получателем - Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Предполагается, что средства будут направлены на подготовку, создание и обслуживание инфраструктуры места для проведения конкурса, осуществление организационно-технических мероприятий по обеспечению трансляции и проведению конкурса, аренду и обеспечения функционирования арены для проведения финальной части конкурса, организационно-техническое обеспечение шоу-программы конкурса, приобретение оборудования, организационно-сопроводительные и другие мероприятия, связанные с обеспечением проведения и обслуживания конкурса, в том числе на оплату труда.

Порядком не разрешено использовать бюджетные средства на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с подготовкой и проведением конкурса.

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