Procter & Gamble во II финквартале увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, во втором квартале 2017 финансового года увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $7,9 млрд, или $2,88 в расчете на акцию, по сравнению с $3,2 млрд, или $1,12 на акцию, полученных за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,08 на акцию с $1,04 на акцию.

Выручка компании слабо изменилась и составила в прошлом квартале $16,856 млрд против $16,915 млрд годом ранее. Негативное влияние на показатель оказало неблагоприятное изменение курсов обмена валют.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,06 на акцию при выручке в $16,94 млрд.

Органический рост продаж P&G во втором финквартале составил 2%. При этом стоимость продукции компании практически не изменилась, в то время как объемы реализации повысились на 2%, отмечается в отчетности. Наиболее хорошие показатели продемонстрировал сегмент "товары для здоровья", куда, в том числе, входят средства по уходу за полостью рта.

P&G улучшила оценку роста органических продаж в 2017 фингоду до 2-3% по сравнению с ранее ожидавшимися 2%. При этом был подтвержден прогноз, согласно которому скорректированная прибыль увеличится на "число из середины первого десятка" относительно $3,67 на акцию годом ранее, говорится в сообщении.

Компания предполагает, что в текущем фингоду неблагоприятные колебания валют и продажа мелких брендов ухудшат динамику выручки приблизительно на 2-3 процентных пункта, в результате чего ее сумма будет примерно на уровне 2016 фингода.

Procter & Gamble начала свою деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах. Общий годовой оборот превышает $65 млрд.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок такие, как Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.

Котировки акций P&G в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу выросли на 2%. Капитализация компании за последние три месяца уменьшилась на 0,3%, в то время как американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 5,7% за этот период.