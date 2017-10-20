Прибыль Procter & Gamble в I финквартале превзошла прогнозы, но выручка оказалась меньше ожиданий

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в первом финансовом квартале увеличила чистую прибыль сильнее прогнозов рынка, однако ее выручка оказалась несколько меньше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,85 млрд, или $1,06 в расчете на акцию, по сравнению с $2,71 млрд, или $0,96 на акцию, полученных за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,09 на акцию с $1,03 на акцию.

Выручка компании увеличилась всего на 1% и составила в прошлом квартале $16,65 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,08 на акцию при выручке в $16,69 млрд.

Выручка бизнеса по производству продуктов для ухода за тканями и уборки превзошла ожидания рынка, как и показатель косметического подразделения. Между тем продажи товаров для детей и для женщин не оправдали прогнозов.

Компания подтвердила прогноз на текущий финансовый год, согласно которому скорректированная прибыль увеличится на 5-7%, а органический рост выручки составит 2-3%.

Procter & Gamble начала свою деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах. Общий годовой оборот превышает $65 млрд.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок такие, как Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.

Котировки акций P&G в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу снизились на 1,7%. Капитализация компании с начала 2017 года увеличилась на 9%, до $233,4 млрд.