Авиарейсы Харьков - Варшава с 4 июня станут ежедневными

Авиакомпания LOT (Польша) с 4 июня 2017 года увеличит частоту регулярных перелетов из Харькова в Варшаву с шести раз в неделю до семи, сообщает пресс-служба "Международного аэропорта "Харьков".

"С 5 марта LOT будет отправлять самолеты в Варшаву из Харькова по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, а с 31 марта и по 3 июня включительно рейс будет осуществляться во все дни, кроме субботы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, авиакомпания LOT начала выполнять регулярные перелеты по маршруту Харьков - Варшава в марте 2016 года. Рейс начинался с пяти частот в неделю, а после был расширен до шести.

По итогам 2016 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 61% по сравнению с 2015 годом – до 599,7 тыс. чел., что практически соответствует показателю рекордного для него 2013 года (605 тыс. чел.).

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел.в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.