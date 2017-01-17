Exxon приобретает нефтегазовые активы в Техасе за $5,6 млрд

Американская ExxonMobil Corp., крупнейшая по капитализации нефтедобывающая компания в мире, достигла соглашения о приобретении активов на месторождении Permian Basin на западе штата Техас у семьи Басс за $5,6 млрд, говорится на сайте компании.

Кроме того, Exxon заплатит дополнительно около $1 млрд в период с 2020 по 2032 год.

Сделка позволит Exxon удвоить свои активы на одном из крупнейших сланцевых месторождений в США, до 6 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В настоящее время компания добывает здесь около 140 тыс. б/с.

"Приобретение участков, расположенных по соседству с имеющимися у компании, позволит существенно сократить наши затраты, - заявил глава Exxon Даррен Вудс. - Мы сможем бурить самые длинные горизонтальные скважины на этом месторождении, что снижает наши издержки и увеличивает добычу".

Акции Exxon в ходе торгов во вторник выросли на 1%, капитализация компании составляет $358 млрд.