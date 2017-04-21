Просьба Exxon возобновить бурение в РФ не получает поддержки - WSJ

Представители Республиканской и Демократической партий выступают против предоставления Exxon Mobil права возобновить буровые работы на шельфе Черного моря в рамках ее СП с "Роснефтью", пишет The Wall Street Journal.

Против такого решения уже публично высказались сенаторы Марко Рубио и Джон Маккейн (республиканцы) и Боб Менендез (демократ), конгрессмен Элиот Энгел, а также самый высокопоставленный представитель Демократической партии в Комитете палаты представителей по международным делам.

"Они с ума сошли?" - написал в Twitter, комментируя запрос Exxon, Д.Маккейн.

Как сообщила американская газета ранее на этой неделе, Exxon Mobil в 2015 году обратилась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в России и затем возобновила эту просьбу в марте.

Компания ссылается на то, что по условиям соглашения она должна начать бурение на участке в Черном море до конца года. Без проведения этих работ и обнаружения нефти СП не сможет получить лицензию на разработку месторождения.

Exxon также аргументирует свою позицию тем, что ее европейские конкуренты Eni и Statoil продолжают реализацию нефтегазовых проектов в России.

Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе, включая Арктику.

Одним из ведомств, которое должно принимать участие в обсуждении заявки Exxon, является Госдепартамент, руководителем которого недавно стал многолетний СЕО нефтяной компании Рекс Тиллерсон. Однако госсекретарь в ближайшие два года не будет принимать участия в рассмотрении любых вопросов, касающихся деятельности Exxon.

"Роснефть" и Exxon Mobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" (MOEX: ROSN) в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море - 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.

В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров.

Из-за американских санкций Exxon была вынуждена свернуть деятельность в России, за исключением проекта "Сахалин-1". "Роснефть" заявляла, что готова самостоятельно продолжать работку в Арктике.

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