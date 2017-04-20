ExxonMobil просит разрешения продолжить бурение в России, несмотря на санкции - WSJ

ExxonMobil обратилась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в рамках ее СП с "Роснефтью", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе, включая Арктику.

Речь идет о бурении на шельфе Черного моря, уточняет издание.

Одним из ведомств, которое должно принимать участие в согласовании заявки Exxon, является Госдепартамент, руководителем которого недавно стал многолетний СЕО нефтяной компании Рекс Тиллерсон, отмечает WSJ. Правда, по словам представителя Госдепа, госсекретарь в ближайшие два года не будет принимать участия в рассмотрении любых вопросов, касающихся деятельности Exxon.

Была ли подана заявка уже после того, как Р.Тиллерсон перешел в Госдеп, неизвестно: этот вопрос не комментируют ни Минфин, ни сама компания.

У Exxon уже есть опыт взаимодействия с властями по схожему вопросу: после того, как технологические санкции были введены в сентябре 2014 г, компания получила разрешение на окончание бурения скважины Университетская-1 в Карском море.

"Роснефть" и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" (MOEX: ROSN) в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море - 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.

В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров.

Из-за американских санкций Exxon была вынуждена свернуть деятельность в России, за исключением проекта "Сахалин-1". "Роснефть" заявляла, что готова самостоятельно продолжать работу в Арктике.

Тем не менее, по словам главы российской компании Игоря Сечина, в 2019 году "Роснефть" и Exxon планируют продолжить бурение в Карском море (в 2017 году "Роснефть" намерена провести сейсмику 3D в Арктике, где было открыто месторождение Победа). В 2017 году Роснефть и Exxon планирует бурение в Черном море.

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