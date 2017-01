Суд Англии назначил заседание по запросу "Метинвеста" о созыве собраний кредиторов на 17 января

Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) 17 января рассмотрит запрос "Метинвеста" на санкционирование собраний держателей еврооблигаций и банков кредиторов, предоставивших предэкспортное финансирование, относительно реструктуризации обязательств перед ними.

Соответствующее сообщение обнародовал "Метинвест" на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в понедельник.

Как сообщалось, "Метинвест" в конце декабря 2016 года обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.

Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 году общей номинальной стоимостью $89,75 млн, с погашением в 2017 году на $305,12 млн и с погашением в 2018 году на $792,336 млн (все суммы с учетом выплаты в ноябре части капитализированных процентов), в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.

По состоянию на 30 ноября 2016 года общая задолженность по этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд.

Детальные условия новых евробондов, главные условия по кредитной линии по предэкспортному финансированию, а также соглашение между кредиторами доступны на сайте www.lucid-is.com/metinvestrestructuring.

Группа намерена выплатить всем кредиторам 0,75% комиссии от суммы обязательств за поддержку предложения о реструктуризации.

Собственникам ценных бумаг, которые заключат соответствующее соглашение (Lock-Up Agreement) до 16 января 2017 года, "Метинвест" готов выплатить соответствующую премию.

Кроме того, "Метинвест" сообщил, что основные условия реструктуризации по состоянию на 13 января уже поддержали держатели более 77% ценных бумаг, включая некоторых членов комитета держателей еврооблигаций.

Некоторые члены комитета банков-кредиторов, предоставившие более 84% предэкспортного финансирования, также подписали соответствующий Lock-Up Agreement.

По данным "Метинвеста" в состав комитета бондхолдеров, в том числе, входят Argentem Creek Partners LP, Ashmore Investment Management Limited, ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd. и VR Advisory Services. В состав комитета банков-кредиторов входят Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., NATIXIS и UniCredit Bank Austria AG.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".