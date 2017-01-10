Акционеры СевГОКа намерены распределить прибыль за 2014-й и предыдущие годы

Акционеры ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", намерены распределить чистую прибыль по результатам работы предприятия в 2014-м и части нераспределенной прибыли предыдущих лет.

Вопрос о распределении прибыли значится в повестке дня внеочередного собрания акционеров, назначенного на 30 января 2017 года.

Акционеры также рассмотрят вопрос выплаты дивидендов.

В пояснении к повестке дня собрания сообщается, что на корпоративном веб-сайте меткомбината размещена информация с проектом решений по каждому вопросу, однако проекты решений отсутствуют.

СевГОК в 2014 году получил чистую прибыль 1 млрд 545,665 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу 2014 года составляла 12 млрд 975,873 млн грн, к концу 2013 года - 10 млрд 322,112 млн грн.

СевГОК завершил 2015 год с чистым убытком в размере 1 млрд 212,497 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 13 млрд 597,592 млн грн.

Ранее акционеры ЧАО "Центральный ГОК" (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), также входящего в группу "Метинвест", приняли решение о выплате дивидендов по результатам деятельности общества в 2014-2015 гг. и части нераспределенной прибыли прошлых лет до 2014 года в размере 4 млрд 913,987 млн грн, или 4,141561 грн на одну простую акцию.

Кроме того, акционеры ЧАО "Ингулецкий ГОК" (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу "Метинвест", выплатят дивиденды в размере 2,5 млрд грн, или 0,90592 грн на одну простую акцию, по результатам деятельности в 2014-2015 гг. и части нераспределенной прибыли прошлых лет до 2014 года.

СевГОК специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья.

По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2016 года, Metinvest B.V. (Нидерланды) владеет 96,3961% акций СевГОКа.

Уставный капитал СевГОКа – 579,707 млн грн.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".