Экономика

10:59 10.01.2017

Yahoo изменит название на Altaba, Марисса Майер покинет компанию

Американская интернет-компания Yahoo! Inc. после завершения сделки с Verizon Communications Inc. изменит название, а также ее покинут несколько руководителей высшего звена, включая главного исполнительного директора Мариссу Майер.

О сделке по покупке Verizon профильного интернет-бизнеса Yahoo за $4,8 млрд было объявлено в конце июля прошлого года, ее завершение ожидается в начале 2017 года. Между тем масштабные утечки данных пользователей Yahoo в результате хакерских атак могут сказаться на условиях сделки. В декабре Verizon заявляла, что намерена дождаться результатов расследования утечки.

После завершения продажи основного бизнеса Yahoo изменит название на Altaba Inc., сообщается в пресс-релизе компании. Оставшиеся у Altaba активы включают долю в Alibaba Group Holding Ltd. и Yahoo Japan Corp.

По словам источников The Wall Street Journal, новое название является комбинацией слов "альтернатива" и Alibaba.

Кроме М.Майер компанию покинут еще пять топ-менеджеров, включая одного из ее основателей Дэвида Фило и главу совета директоров Мейнарда Уэбба, который занимал этот пост с августа 2013 года.

Новым председателем совета директоров Altaba станет Эрик Брандт, который вошел в совет в марте прошлого года, а ранее работал главным финансовым директором Broadcom Corp.

Yahoo! - американская компания, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo! Directory. Портал включает в себя популярный сервис электронной почты Yahoo! Mail, один из старейших и наиболее популярных в интернете.

Verizon - американская телекоммуникационная компания, основной актив которой - лидирующий оператор сотовой связи на рынке США Verizon Wireless. Является крупнейшей по капитализации телекоммуникационной фирмой в США и второй в мире (после China Mobile).

ВАЖНОЕ

В рамках СОА Украина должна провести три реформы в 2017 году

Благодаря работе НАБУ в 2016г удалось вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн и не допустить хищение 0,5 млрд грн

Украина с начала отопительного сезона 2016/2017 сократила запасы в ПХГ на 3,3 млрд куб. м

Turkish Airlines отменила более 200 рейсов из-за снегопадов в Турции

Нафтогаз ожидает провокаций Газпрома в связи с морозами

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания более не является крупнейшим акционером Lloyds, сократила долю до менее 6%

НБУ во вторник объявил аукцион по продаже до $100 млн

Приоритеты Мэй в переговорах о Brexit говорят о вероятной потере Великобританией доступа к рынку ЕС

Россия поставит в Иран более 100 тонн природного урана

США продадут до 8 млн баррелей нефти из стратегических запасов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в харькове
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА