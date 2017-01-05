Уголовное производство в отношении ВиЭйБи Банка и его владельца Бахматюка закрыто

Главное следственное управление Национальной полиции Украины в Киеве закрыло инициированное Национальным банком Украины (НБУ) уголовное производство в отношении возможных неправомерных действий служебных лиц ВиЭйБи Банка (Киев) и его собственника, главы совета директоров агрохолдинга "Укрлэндфарминг" Олега Бахматюка в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщает пресс-служба "Укрлэндфарминга".

"Досудебным расследованием факты расхищения средств не установлены. В то же время доказано совершение должностными лицами действий, направленных на выполнение взятых банком обязательств относительно своевременного возвращения их депозитных вкладов", - цитируется в сообщении пресс-службы постановление следователя.

Пресс-служба уточнила, что письмо с копией постановления направил бывшему руководителю ВиЭйБи Банка следователь Нацполиции, которой прокуратура поручила расследовать это производство, Виталий Сыченко.

Согласно этому документу, как отмечается в пресс-релизе, НБУ выделял ВиЭйБи Банку рефинансирование в соответствии с действовавшим на то время законодательством, а также под залог, оценочная стоимость которого более чем вдвое превышала сумму рефинансирования. Средства были направлены по целевому назначению – на погашение вкладов физлиц и поддержку финансовой стабильности учреждения, говорится в сообщении.

В "Укрлэндфарминге" добавляют, что факты злоупотреблений, расхищения средств, сговора с должностными лицами НБУ, списания кредитной задолженности связанных лиц в банке в период до введения временной администрации в течение 2014 года не выявлены.

"Хотя об этом деле я узнал из сообщения на сайте Нацбанка. Я предполагал, что этим все и завершится, так как таких поручений со стороны прокуратуры и проверок полицией и СБУ было много – накоплено десятки томов", – прокомментировал О.Бахматюк закрытие уголовного производства агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, регулярные необоснованные обвинения в его адрес со стороны главы Нацбанка Валерии Гонтаревой при снисходительном отношении к владельцам других неплатежеспособных банков свидетельствует об отсутствия реального желания решить проблему использования служебного положения для нанесения ущерба агрохолдингам "Укрлэндфарминг" и "Авангард", их акционерам и кредиторам.

Бизнесмен отметил, что вменяемая ему главой Нацбанка сумма долга в 38 млрд грн полностью не соответствует действительности, так как реальная задолженность банков ВиЭйБи и "Финансовая инициатива" перед Фондом гарантирования вкладов физлиц и НБУ составляет 18 млрд грн.

"Глава Нацбанка зациклилась на мне. Ее цель – привести созданный мной крупнейший в Евразии агрохолдинг к дефолту. Такие заявления и юридические действия Нацбанка в отношении акционеров и менеджмента ВиЭйБи Банка я расцениваю как попытку рейдерского захвата", - заявил О.Бахматюк.

Он полагает, что новая серия обвинений может быть связана со стремлением создать "Укрлэндфармингу" сложности в подготовке к проведению посевной.

Бизнесмен подчеркнул, что по-прежнему готов идти на компромисс с Нацбанком по вопросу поручительств и предлагает мировое соглашение для выплаты всей суммы долга с рассрочкой на семь лет и возможностью увеличить залог перед центробанком.

Как сообщалось, ВиЭйБи Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 года. Крупнейшим его акционером с конца 2011 года опосредованно являлся О.Бахматюк (86,778%), который также контролировал 100% акций банка "Финансовая инициатива".

НБУ 20 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВиЭйБи Банка, а в июне того же года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива".

Затем Нацбанк подал в суд пять исков на О.Бахматюка о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн. После затягивания судебных разбирательств центробанк и его глава регулярно выбирают О.Бахматюка в качестве одной из основных мишеней в кампании против владельцев и менеджеров среди около 90 банков, которые были признаны неплатежеспособными в 2014-2016 гг. В частности, НБУ в сентябре 2016 года опубликовал инфографику с портретом бизнесмена, в которой утверждал, что "О.Бахматюк должен государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн". В эту сумму регулятор включил уже указанную ранее задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд грн долга компаний бизнесмена перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными.

В первой половине декабря 2016 года НБУ сообщил, что прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "хищение в особо крупных размерах" в отношении возможных неправомерных действий служебных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и О.Бахматюка

В свою очередь, бизнесмен возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ. По его словам, все переговоры с Нацбанком по вопросу поручительств завершались безуспешно. Бизнесмен также заявил, что его компании достигли договоренности с госбанками о долгах и с внешними кредиторами о реструктуризации еврооблигаций на $1 млрд. Он подчеркнул: несмотря на эти успехи, PR-кампания НБУ персонально против него значительно ухудшает перспективы "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", поэтому бизнесмен готов уступить контроль над ними.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн), среди 166 действовавших в стране банков. Спустя квартал его активы упали до 11,426 млрд грн.