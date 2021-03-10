3D-голограмма восстановила настоящий облик Ярослава Мудрого

Одесская фармкомпания ОДО "Интерхим" (Одесса) в рамках меценатской поддержки инвестировала в проект уникальной 3D-голограммы настоящего лица Ярослава Мудрого, которая установлена в Софие Киевской, 2 млн грн, сообщил генеральный директор фармкомпании Анатолий Редер. Редер отметил, что недавно проведенные в заповеднике София Киевская исследования позволили визуализировать аутентичные черты Ярослава Мудрого. Для визуализации было использовано уникальное датское оборудование.

Проект позволяет увидеть лицо Ярослава Мудрого, каким он мог быть в возрасте 45 лет.

Ранее "Интерхим" выступил одним из меценатов проекта по осушению фундаментов и стен Софийского собора и прилегающих монастырских сооружений от избыточной влаги с помощью швейцарской технологии BioDry.

Софийский собор - одна из исторических достопримечательностей, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор является духовным центром, в котором сосредоточена уникальная база знаний украинского народа за последнее тысячелетие. Благодаря меценатам, которые в разные исторические эпохи восстанавливали собор после вражеских нашествий и ударов стихии, сохранилась его древняя архитектура и самый полный в мире ансамбль оригинальных мозаик и фресок XI в. Он насчитывает 260 кв. м мозаик и 3000 кв. м фресок.