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19:08 10.03.2021

3D-голограмма восстановила настоящий облик Ярослава Мудрого

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Одесская фармкомпания ОДО "Интерхим" (Одесса) в рамках меценатской поддержки инвестировала в проект уникальной 3D-голограммы настоящего лица Ярослава Мудрого, которая установлена в Софие Киевской, 2 млн грн, сообщил генеральный директор фармкомпании Анатолий Редер. Редер отметил, что недавно проведенные в заповеднике София Киевская исследования позволили визуализировать аутентичные черты Ярослава Мудрого. Для визуализации было использовано уникальное датское оборудование.

Проект позволяет увидеть лицо Ярослава Мудрого, каким он мог быть в возрасте 45 лет.

Ранее "Интерхим" выступил одним из меценатов проекта по осушению фундаментов и стен Софийского собора и прилегающих монастырских сооружений от избыточной влаги с помощью швейцарской технологии BioDry.

Софийский собор - одна из исторических достопримечательностей, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор является духовным центром, в котором сосредоточена уникальная база знаний украинского народа за последнее тысячелетие. Благодаря меценатам, которые в разные исторические эпохи восстанавливали собор после вражеских нашествий и ударов стихии, сохранилась его древняя архитектура и самый полный в мире ансамбль оригинальных мозаик и фресок XI в. Он насчитывает 260 кв. м мозаик и 3000 кв. м фресок.

 

 

Теги: #ярослав_мудрый #видео #3d
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