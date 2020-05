На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту в субботу успешно стартовал на орбиту в рамках испытательного полета, сообщило NASA.

Запуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву). Первоначально он должен был состояться еще 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен в связи неблагоприятными погодными условиями. 31 мая предполагается стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС).

Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.



Через 12 минут после пуска Crew Dragon выйдет на орбиту и направиться к Международной космической станции (МКС), с которой он должен будет состыковаться 31 мая.Тем временем отделившаяся в ходе полета от ракеты-носителя Falcon 9 первая многоразовая ступень должна будет через девять минут после старта совершить автоматическую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, находящейся в Атлантике у берегов Флориды.Если во время полета ракеты произойдет нештатная ситуация, то будет задействована система аварийного спасения, и от ракеты будет отстрелен спускаемый аппарат с экипажем. Он оснащен восемью мощными двигателями Super Draco, которые могут отвести капсулу от аварийной ракеты. После этого спускаемый аппарат с использованием парашютов приземлится в Атлантическом океане.Запуск осуществляется в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.