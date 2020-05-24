Видео

08:35 24.05.2020

ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

1 мин читать
ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

Военно-морские силы США успешно испытали в Тихом океане лазерное оружие для уничтожения беспилотного летательного аппарата, сообщило командование Тихоокеанского флота США. 

Испытания состоялись еще 16 мая. Лазерная установка была размещена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, который находится неподалеку от базы Перл-Харбор. 

Уточняется, что испытывалась так называемая система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator). 

 


 

 

Теги: #бпла #сша #корабль #лазер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:04 24.05.2020
Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

Спецпредставитель США по примирению в Афганистане Халилзад приветствовал примирение на время Ид аль-Фитр

19:07 23.05.2020
Саакашвили рассказал Американской торговой палате о таможенной и судебной реформе, запуске Киевского финансового центра и "регуляторной гильотине"

Саакашвили рассказал Американской торговой палате о таможенной и судебной реформе, запуске Киевского финансового центра и "регуляторной гильотине"

12:47 23.05.2020
Украина призывает страны-участницы Договора об открытом небе приложить все усилия для решения ситуации, сложившейся вокруг выхода США из договора - МИД

Украина призывает страны-участницы Договора об открытом небе приложить все усилия для решения ситуации, сложившейся вокруг выхода США из договора - МИД

08:53 23.05.2020
Еще 194 украинца вернулись спецрейсом из США в Украину

Еще 194 украинца вернулись спецрейсом из США в Украину

08:38 23.05.2020
В американской администрации обсуждался вопрос о проведении ядерного испытания

В американской администрации обсуждался вопрос о проведении ядерного испытания

23:16 22.05.2020
ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию

ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию

23:05 22.05.2020
Байден против выхода Вашингтона из Договора по открытому небу

Байден против выхода Вашингтона из Договора по открытому небу

19:19 22.05.2020
Безработица в США в апреле выросла во всех 50 штатах

Безработица в США в апреле выросла во всех 50 штатах

05:50 22.05.2020
Трамп: Флаги припустят на три дня в США в память о жертвах COVID-19

Трамп: Флаги припустят на три дня в США в память о жертвах COVID-19

22:37 21.05.2020
Выход США из Договора по открытому небу состоится через полгода

Выход США из Договора по открытому небу состоится через полгода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАМП РАЗГОВОР

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ЛУНА КОСМОС ИНДИЯ

Индия запустила ракету с луноходом

СИТУАЦИОННАЯ КОМНАТА ДАНИЛЮК СЕРВЕРЫ

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

ЛЯШКО ГРОЙСМАН КАБМИН

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Билецкий обратился к Баканову и Малюське с требованием расследовать деятельность ОПЗЖ

Брифинг адвокатов Петра Порошенко касательно заявлений президента Украины В.Зеленского

"Укравтодор" проверит работу AzVirt на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя

Новые факты международной коррупции и внешнего управления Украиной

Новые факты международной коррупции и внешнего управления Украиной

Работы по разбору обвалившейся стены жилого дома в Одессе приостановлены из-за угрозы нового обвала

Онлайн-конференция  Украинской ассоциации репродуктивной медицины на тему "Последние события в репродуктивной медицине Украины - что происходит

Самолет канадских ВВС потерпел крушение, один человек погиб

Автоперевозчики в центре Киева требуют возобновления междугородних пассажирских перевозок (видео)

О преступной бездеятельности служебных лиц правоохранительных органов по делу В.Шокина и неисполнении решений судов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА