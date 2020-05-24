ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

Военно-морские силы США успешно испытали в Тихом океане лазерное оружие для уничтожения беспилотного летательного аппарата, сообщило командование Тихоокеанского флота США.

Испытания состоялись еще 16 мая. Лазерная установка была размещена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, который находится неподалеку от базы Перл-Харбор.

Уточняется, что испытывалась так называемая система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator).



