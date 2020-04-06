Полиция расследует два дела в связи с пожарами в зоне ЧАЭС, один поджигатель установлен

Полиция Киевской области расследует два уголовных производства в связи с возгораниями, которые привели к пожарам в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, один поджигатель установлен, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе облполиции.



"Установлено, что поджег сухую траву в трех местах 27-летний житель Иванковского района. Он был доставлен в полицию, его опросили и отпустили. Пока подозрение ему не предъявлено, у него процессуальный статус свидетеля", - пояснили в облполиции.

"И по этому факту открыто уголовное производство по ст. 245 УК (уничтожение или повреждение растений)", - отметили в главке.