Более 50 человек госпитализированы после крушения самолета в Стамбуле

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула, сообщили в среду турецкие СМИ со ссылкой на бывшего и. о. главы администрации этого города Али Ерликайю.

"По меньшей мере 52 пострадавших госпитализированы после несчастного случая", - цитируют СМИ его слова.

Ранее в среду турецкое издание "Сабах" сообщило, что следовавший из Измира пассажирский самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся. На его борту находились 177 человек и 6 членов экипажа.

Самолет развалился на три части, однако прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.

#BREAKING



A passenger plane gets off the track at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport



A fire broke out at the plane, initial reports say. pic.twitter.com/lRtbwp4LaP